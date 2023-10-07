В Раде между Тищенко и Гончаренко возник конфликт: что произошло
На заседании Верховной Рады произошел конфликт между народными депутатами — Николаем Тищенко и Алексеем Гончаренко.
Соответствующие видео распространили в сети.
Потасовка между нардепами возникла во время рассмотрения правок в госбуджет.
Тищенко призвал исключить Гончаренко из фракции Европейской Солидарности и в целом из политикума.
Гончаренко прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале. Он отметил, что предложил правки касательно выплат военным. Впрочем, Рада и Слуга народа их якобы отклонили.
Также он показал фото разорванных штанов.
Вмешался глава Верховной Рады. Руслан Стефанчук обратился к Гончаренко и подчеркнул, что это парламент.
Отметим, что этот эпизод рассмотрения поправок в госбюджет уже подхватили росСМИ.
К слову, в отношении народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого открыли уголовные дела за хулиганство и причинение телесных повреждений.
Фото: скрин с видео
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