В Раде между Тищенко и Гончаренко возник конфликт: что произошло

На заседании Верховной Рады произошел конфликт между народными депутатами — Николаем Тищенко и Алексеем Гончаренко.

Соответствующие видео распространили в сети.

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Потасовка между нардепами возникла во время рассмотрения правок в госбуджет.

Тищенко призвал исключить Гончаренко из фракции Европейской Солидарности и в целом из политикума.

Гончаренко прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале. Он отметил, что предложил правки касательно выплат военным. Впрочем, Рада и Слуга народа их якобы отклонили.

Также он показал фото разорванных штанов.

Вмешался глава Верховной Рады. Руслан Стефанчук обратился к Гончаренко и подчеркнул, что это парламент.

Отметим, что этот эпизод рассмотрения поправок в госбюджет уже подхватили росСМИ.

К слову, в отношении народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого открыли уголовные дела за хулиганство и причинение телесных повреждений.

Фото: скрин с видео

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