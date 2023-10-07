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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Раді між Тищенком і Гончаренком виник конфлікт: що сталося

У Раді між Тищенком і Гончаренком виник конфлікт: що сталося

На засіданні Верховної Ради стався конфлікт між народними депутатами – Миколою Тищенком та Олексієм Гончаренком.

Відповідні відео поширили у мережі.

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Тищенко закликав виключити Гончаренка із фракції Європейської Солідарності та загалом із політикуму.

Штовханина між нардепами виникла під час розгляду правок до держбюджету.

Гончаренко прокоментував інцидент у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що мав правки щодо виплат військовим. Утім, Рада та Слуга народу їх нібито відхилили.

Також він показав фото розірваних штанів.

У Раді між Тищенком та Гончаренком виник конфлікт: що сталося

Фото: Олексій Гончаренко

Втрутився голова Верховної Ради. Руслан Стефанчук звернувся до Гончаренка і наголосив, що це парламент.

Зазначимо, що цей епізод розгляду правок до держбюджету вже підзхопили росЗМІ.

До речі, щодо народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького відкрили кримінальні справи через хуліганство та заподіяння тілесних ушкоджень.

Фото: скрин з відео

Бійка в Раді, Верховна Рада, держбюджет, Микола Тищенко, Олексій Гончарук
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