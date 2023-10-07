У Раді між Тищенком і Гончаренком виник конфлікт: що сталося

На засіданні Верховної Ради стався конфлікт між народними депутатами – Миколою Тищенком та Олексієм Гончаренком.

Відповідні відео поширили у мережі.

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Тищенко закликав виключити Гончаренка із фракції Європейської Солідарності та загалом із політикуму.

Штовханина між нардепами виникла під час розгляду правок до держбюджету.

Гончаренко прокоментував інцидент у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що мав правки щодо виплат військовим. Утім, Рада та Слуга народу їх нібито відхилили.

Також він показав фото розірваних штанів.

Втрутився голова Верховної Ради. Руслан Стефанчук звернувся до Гончаренка і наголосив, що це парламент.

Зазначимо, що цей епізод розгляду правок до держбюджету вже підзхопили росЗМІ.

До речі, щодо народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького відкрили кримінальні справи через хуліганство та заподіяння тілесних ушкоджень.

Фото: скрин з відео

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