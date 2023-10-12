Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ обстреляла Чернобаевку: погиб мужчина
Ночью 12 октября российские оккупанты обстреляли Чернобаевку Херсонской области.
Под удар попал жилищный сектор, отмечает руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина.
Сейчас смотрят
Детали ночного обстрела устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко
Диверсант закладывал взрывчатки на АЗС | Искренние признания оккупанта в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023