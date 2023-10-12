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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ обстреляла Чернобаевку: погиб мужчина

Швидка допомога

Ночью 12 октября российские оккупанты обстреляли Чернобаевку Херсонской области.

Под удар попал жилищный сектор, отмечает руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина.

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Детали ночного обстрела устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Херсонская область, Чернобаевка
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