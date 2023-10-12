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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ обстріляла Чорнобаївку: загинув чоловік

Швидка допомога

Уночі 12 жовтня російські окупанти обстріляли Чорнобаївку Херсонської області.

Під удар потрапив житловий сектор, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік.

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Деталі нічного обстрілу встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Херсонська область, Чорнобаївка
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РФ обстріляла Чорнобаївку: загинув чоловік

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Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
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