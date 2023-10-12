Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ обстріляла Чорнобаївку: загинув чоловік
Уночі 12 жовтня російські окупанти обстріляли Чорнобаївку Херсонської області.
Під удар потрапив житловий сектор, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік.
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Деталі нічного обстрілу встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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