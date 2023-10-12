РФ обстріляла Чорнобаївку: загинув чоловік

Уночі 12 жовтня російські окупанти обстріляли Чорнобаївку Херсонської області.

Під удар потрапив житловий сектор, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік.

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Деталі нічного обстрілу встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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