Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Наев: В полночь на Сумщину прорвалась группа диверсантов
Один дрон сбили, другой спровоцировал пожар: что известно об атаке БпЛА в Черкасской области
Происшествия Срочно
Срочно
Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты ударили по многоэтажке в Авдеевке: под завалами может быть мужчина

Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Фото: МВД

Российские войска нанесли очередной авиаудар по городу Авдеевка (Донецкая область), разрушив многоэтажный дом.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, оккупанты совершили атаку поздно вечером 13 октября.

– Авдеевка. Вчера поздно вечером Россия нанесла авиаудар по пятиэтажке. Здание разрушено, – уточнили в МВД.

Сейчас смотрят
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Фото: МВС України
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Фото: МВС України
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Фото: МВС України
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Фото: МВС України
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ

Место атаки уже осмотрели полицейские из отряда Белые ангелы.

Под завалами дома может находиться мужчина 1959 года рождения. Достать тело сейчас невозможно.

В МВД в очередной раз призвали жителей Авдеевки эвакуироваться, поскольку город постоянно обстреливают войска РФ.

Что происходит в Авдеевке

В последние дни войска РФ активизировали штурмы Авдеевки, пытаясь окружить город. Они также наносят по нему авиаракетные и артиллерийские удары, стирая Авдеевку с лица земли.

По оценке аналитиков американского Института изучения войны (ISW), попытки оккупантов 13 октября продолжить наступление на Авдеевку провалились.

Читайте также
Глава ГВА о штурмах Авдеевки: Оккупанты определили новый дедлайн для захвата Донецкой области
Місто Авдіївка

Источник: МВД
Авіаудари, Авдеевка, Война в Украине, Донецкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украинская битва – это наша битва: Столтенберг о попытках Путина заморозить войну
Єнс Столтенберг
Удары по флоту РФ: в британской разведке объяснили, как это повлияет на экспорт из Украины
Кораблі РФ
Оккупанты возобновили наступательные действия и хотят окружить Купянск – Сырский
Олександр Сирський
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
GLSDB
Пятница 13-е для флота РФ в Крыму: в ВМС сообщили о поражении еще одного судна
Корабель РФ Николай Муру

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Серьезные вызовы для газового сектора: обзор реформ в Нафтогазе перед зимой 2024
Оккупанты ударили по многоэтажке в Авдеевке: под завалами может быть мужчина
Мощная защита и собственный газ! Энергетики и газовики изучили урок блекаута
Оккупанты ударили по многоэтажке в Авдеевке: под завалами может быть мужчина
Началось с Telegram-каналов, а закончилось пожизненным: за что предателю из Запорожья дали строжайшее наказание
Оккупанты ударили по многоэтажке в Авдеевке: под завалами может быть мужчина
Итоги Рамштайна-16: какую помощь получит Украина
Оккупанты ударили по многоэтажке в Авдеевке: под завалами может быть мужчина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь