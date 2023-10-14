Оккупанты ударили по многоэтажке в Авдеевке: под завалами может быть мужчина

Российские войска нанесли очередной авиаудар по городу Авдеевка (Донецкая область), разрушив многоэтажный дом.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, оккупанты совершили атаку поздно вечером 13 октября.

– Авдеевка. Вчера поздно вечером Россия нанесла авиаудар по пятиэтажке. Здание разрушено, – уточнили в МВД.

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Место атаки уже осмотрели полицейские из отряда Белые ангелы.

Под завалами дома может находиться мужчина 1959 года рождения. Достать тело сейчас невозможно.

В МВД в очередной раз призвали жителей Авдеевки эвакуироваться, поскольку город постоянно обстреливают войска РФ.

Что происходит в Авдеевке

В последние дни войска РФ активизировали штурмы Авдеевки, пытаясь окружить город. Они также наносят по нему авиаракетные и артиллерийские удары, стирая Авдеевку с лица земли.

По оценке аналитиков американского Института изучения войны (ISW), попытки оккупантов 13 октября продолжить наступление на Авдеевку провалились.

Источник : МВД

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