Оккупанты ударили по многоэтажке в Авдеевке: под завалами может быть мужчина
Российские войска нанесли очередной авиаудар по городу Авдеевка (Донецкая область), разрушив многоэтажный дом.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, оккупанты совершили атаку поздно вечером 13 октября.
– Авдеевка. Вчера поздно вечером Россия нанесла авиаудар по пятиэтажке. Здание разрушено, – уточнили в МВД.
Место атаки уже осмотрели полицейские из отряда Белые ангелы.
Под завалами дома может находиться мужчина 1959 года рождения. Достать тело сейчас невозможно.
В МВД в очередной раз призвали жителей Авдеевки эвакуироваться, поскольку город постоянно обстреливают войска РФ.
Что происходит в Авдеевке
В последние дни войска РФ активизировали штурмы Авдеевки, пытаясь окружить город. Они также наносят по нему авиаракетные и артиллерийские удары, стирая Авдеевку с лица земли.
По оценке аналитиков американского Института изучения войны (ISW), попытки оккупантов 13 октября продолжить наступление на Авдеевку провалились.
Загрузка