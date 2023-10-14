Глава ГВА о штурмах Авдеевки: Оккупанты определили новый дедлайн для захвата Донецкой области

Оккупационные войска РФ определили для себя очередную дату (так называемый дедлайн) полного захвата Донецкой области. Теперь это 31 декабря 2023 года. Именно с этим связаны интенсивные штурмы Авдеевки.

Об этом рассказал начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш в эфире Украинского радио.

– Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть, до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области, — подчеркнул он.

По словам Барабаша, оккупанты понимают, что если им удастся захватить “высоту Авдеевки”, то будет проще продвигаться к Покровску и дальше. Именно поэтому город для агрессора “крайне важен”.

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Барабаш напомнил, что оккупантам нужна хоть какая-то “победа” на фронте. И для этого они выбрали Авдеевку, которую не могли захватить с 2014 года.

В районе города в последние дни продолжаются ожесточенные бои, враг бросил очень много сил на штурмы, пытается окружить населенный пункт.

Кроме того, оккупанты стирают Авдеевку с лица земли, нанося по городу авиаракетные и артиллерийские удары.

По данным Барабаша, предварительно за четыре дня они оккупанты “потеряли около 3 тыс. личным составом только на нашем направлении”.

– Прорвали ли они где-то линию обороны? Не прорвали! Линия обороны как держалась, так и держится. Никакой стратегической высоты им не удалось взять, — подчеркнул он.

Чем стратегически важна Авдеевка

Как объяснил Барабаш, для украинских военных Авдеевка – это стратегическая высота. Город расположен близко к временно оккупированному Донецку.

– Между крайними улицами Авдеевки и Донецка чуть больше 6 км… Вся Авдеевка и большинство территорий вокруг – это господствующие высоты, и именно поэтому для нас это важно, – рассказал руководитель ГВА.

А российские войска хотят захватить эти высоты и не дать ВСУ возможности контролировать важный участок фронта возле Донецка (речь идет о более чем 50 км линии фронта).

Еще одна задача оккупантов – “сковать” украинские подразделения на Авдеевском направлении и не дать возможности перебросить наши силы на другие участки фронта.

Источник: Украинское радио

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