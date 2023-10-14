Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Авдіївці: під завалами може бути чоловік

Російські війська завдали чергового авіаудару по місту Авдіївка (Донецька область), зруйнувавши багатоповерховий будинок.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, окупанти здійснили атаку пізно ввечері 13 жовтня.

– Авдіївка. Учора пізно ввечері Росія завдала авіаудару по п’ятиповерхівці. Будівлю зруйновано, – уточнили в МВС.

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Місце атаки вже оглянули поліцейські із загону Білі янголи.

Зазначається, що під завалами будинку може перебувати чоловік 1959 року народження. Дістати тіло зараз неможливо.

У МВС вкотре закликали жителів Авдіївки евакуюватися, оскільки місто постійно обстрілюють війська РФ.

Що відбувається в Авдіївці

Протягом останніх днів війська РФ активізували штурми Авдіївки, намагаючись оточити місто. Вони також завдають по ньому авіаракетних та артилерійських ударів, стираючи Авдіївку з лиця землі.

За оцінкою аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), спроби окупантів 13 жовтня продовжити наступ на Авдіївку провалилися.

Джерело : МВС

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