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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Авдіївці: під завалами може бути чоловік

Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Фото: МВС

Російські війська завдали чергового авіаудару по місту Авдіївка (Донецька область), зруйнувавши багатоповерховий будинок.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, окупанти здійснили атаку пізно ввечері 13 жовтня.

– Авдіївка. Учора пізно ввечері Росія завдала авіаудару по п’ятиповерхівці. Будівлю зруйновано, – уточнили в МВС.

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Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Фото: МВС України
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Фото: МВС України
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Фото: МВС України
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Фото: МВС України
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ

Місце атаки вже оглянули поліцейські із загону Білі янголи.

Зазначається, що під завалами будинку може перебувати чоловік 1959 року народження. Дістати тіло зараз неможливо.

У МВС вкотре закликали жителів Авдіївки евакуюватися, оскільки місто постійно обстрілюють війська РФ.

Що відбувається в Авдіївці

Протягом останніх днів війська РФ активізували штурми Авдіївки, намагаючись оточити місто. Вони також завдають по ньому авіаракетних та артилерійських ударів, стираючи Авдіївку з лиця землі.

За оцінкою аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), спроби окупантів 13 жовтня продовжити наступ на Авдіївку провалилися.

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Місто Авдіївка

Джерело: МВС
Авіаудари, Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область
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