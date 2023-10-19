В Кривом Роге раздались звуки взрывов
В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов, сообщают местные паблики.
Ранее Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
Пока подробностей от областной военной администрации нет.
26 сентября 2023 года государство-агрессор атаковало Кривой Рог баллистикой. Тогда было повреждено предприятие.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 602-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?Оксана Михайлова