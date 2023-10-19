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Лилия Стрилец, главный редактор

В Кривом Роге раздались звуки взрывов

ППО, ракета, ракети

В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов, сообщают местные паблики.

Ранее Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Пока подробностей от областной военной администрации нет.

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26 сентября 2023 года государство-агрессор атаковало Кривой Рог баллистикой. Тогда было повреждено предприятие.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 602-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Кривой Рог
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