У Кривому Розі пролунали звуки вибухів: наша ППО збила ворожу ракету

У Кривому Розі вночі під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів – наші Сили протиповітряної оборони із командування Схід збили ворожу ракету.

Про це повідомив очільник Криворізького району Євген Ситниченко.

За його словами, падіння уламків ракети не призвело до руйнувань, також немає постраждалих.

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В цілому у громадах Криворіжжя, включно з містом Кривий Ріг, ситуація спокійна. Критична інфраструктура працює в штатному режимі.

Євген Ситниченко подякував нашим силам ППО за відмінну роботу.

26 вересня 2023 року держава-агресор атакувала Кривий Ріг балістикою. Тоді було пошкоджене підприємство.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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