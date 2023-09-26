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Юлия Соколова, редактор ленты

Новые взрывы в Севастополе и Джанкое: 580 день войны

Ключевые события
00:28
В Севастополе и Джанкое – новая “бавовна”
ЗСУ на фронті
26 сентября, 0:42

Украину атакуют ударные дроны Шахед

В ночь на 26 сентября войска РФ запустили по территории Украины ударные дроны-камикадзе Шахед (Shahed).

В Воздушных силах ВСУ предупреждают о движении группы Шахедов с Черного моря в направлении Николаева. Кроме того, дроны летят в направлении Кропивницкого.

Угроза применения ударных БпЛА объявлена для Черкасской и Полтавской областей.

26 сентября, 0:28

В Севастополе и Джанкое – новая “бавовна”

Поздно вечером 25 сентября во временно оккупированном Крыму раздались новые взрывы. Их, в частности, слышали жители Севастополя и Джанкоя.

В городах объявляли воздушную тревогу. А российские оккупанты, по некоторым данным, подняли почти всю авиацию с крымских аэродромов, чтобы техника не попала под удар ВСУ.

Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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Новые взрывы в Севастополе и Джанкое: 580 день войны
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