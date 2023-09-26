Новые взрывы в Севастополе и Джанкое: 580 день войны
Украину атакуют ударные дроны Шахед
В ночь на 26 сентября войска РФ запустили по территории Украины ударные дроны-камикадзе Шахед (Shahed).
В Воздушных силах ВСУ предупреждают о движении группы Шахедов с Черного моря в направлении Николаева. Кроме того, дроны летят в направлении Кропивницкого.
Угроза применения ударных БпЛА объявлена для Черкасской и Полтавской областей.
В Севастополе и Джанкое – новая “бавовна”
Поздно вечером 25 сентября во временно оккупированном Крыму раздались новые взрывы. Их, в частности, слышали жители Севастополя и Джанкоя.
В городах объявляли воздушную тревогу. А российские оккупанты, по некоторым данным, подняли почти всю авиацию с крымских аэродромов, чтобы техника не попала под удар ВСУ.
Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.Елена Фроляк