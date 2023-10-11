Торкався статевих органів. На Хмельниччині чоловіка підозрюють у розбещенні трьох дітей

На Хмельниччині поліцейські затримали 52-річного чоловіка, його підозрюють у розбещенні трьох малолітніх дітей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

Зазначено, що подія сталася 9 жовтня в одному з сіл Ярмолинецької громади.

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Встановлено, що підозрюваний потрапив до будинку, коли двоє дівчаток віком 5 і 11 років та хлопчик 9 років були вдома самі.

– Скориставшись відсутністю дорослих, зловмисник почав розбещувати дітей, торкаючись до їхніх статевих органів. Коли батько повернувся додому, старша дівчинка розповіла про те, що сталося. Чоловік одразу ж викликав правоохоронців, – йдеться у повідомленні.

52-річному чоловікові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 156 (Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) Кримінального кодексу України.

Йому може загрожувати до 8 років ув’язнення.

9 жовтня у Києві знайшли мертвими двох дівчат, вони загинули внаслідок падіння з висоти недобудови.

Фото: поліція Хмельницької області

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