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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Одещині молодик ґвалтував неповнолітню та розповсюджував порно за її участю

На Одещині молодик ґвалтував неповнолітню та розповсюджував порно за її участю
Фото: Нацполіція

На Одещині затримали молодика, який ґвалтував свою неповнолітню односелицю, знімав усе на відео та розповсюджував порнографію.

Як повідомили правоохоронці, ще 2021 року у соцмережах поліціянти знайшли дитяче порно за участю 19-річного мешканця Одеського району та його малолітньої односельчанки.

Тоді правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування неповнолітньої), що передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 15 років. 

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Під час обшуків, у його мобільному телефоні слідчі виявили відеофайли зі сценами дитячої порнографії, причому серед скачаних з інтернету порнороликів знайшли відео за участю зґвалтованої ним дівчинки, яким він встиг поділитися зі знайомими.

Як виявилося, він користувався бідністю сім’ї своєї жертви та за скромну плату знімав порно за її участю.

На Одещині молодик ґвалтував неповнолітню та розповсюджував порно за її участю

Фото: Поліція Одеської області

У поліції розпочали нове кримінальне провадження за ч. 1 та 3 ст. 301-1 ККУ (зберігання та розповсюдження дитячого порно), що передбачає покарання у вигляді 12 років за ґратами.

– Через нові обставини слідчі розпочали кримінальне провадження за частинами 1 та 3 статті 301-1 ККУ та, за наявності достатніх доказів, під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному придбанні та зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження та у виготовленні, умисному зберіганні, розповсюдженні дитячої порнографії. Слідство триває, – повідомив тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника Одеського районного управління поліції №2 – начальник слідчого відділу Олег Шпитко.

Нагадаємо, на Хмельниччині поліцейські затримали 52-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні трьох малолітніх дітей.

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На Одещині молодик ґвалтував неповнолітню та розповсюджував порно за її участю

Зґвалтування, Одеська область, педофіл, Поліція
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