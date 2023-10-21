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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Одеской области 14-летнего подростка убило током, его товарищ – в больнице

вагон
Фото: Pixabay

21 октября в грузовом парке станции Слободка Одесской железной дороги убило током 14-летнего подростка.

Его 16-летний товарищ с ожогами находится в больнице.

Трагическое событие в селе Слободка произошло в час ночи, когда трое несовершеннолетних, возвращаясь из парка отдыха, чтобы сократить путь, решили пойти через грузовой парк железной дороги.

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Впоследствии двое из них развлечения ради полезли на вагон, где их поразило током.

Самый младший – 14-летний мальчик – погиб на месте, его 16-летний товарищ находится с ожогами в больнице.

Стоявший рядом 17-летний парень не пострадал.

Местные спасатели, которых так же, как и полицейских, о случае на железной дороге известили медики скорой помощи, утверждают, что тяжелые травмы получил не только 16-летний парень, но и 17-летний.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Следователи уже внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием “несчастный случай”.

Источник: Нацполиция, ГСЧС
Залізниця, Нацполиция, Одесская область, смерть від струму, швидка допомога
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