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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

На Одещині 14-річного підлітка вбило струмом, його товариш – у лікарні

вагон
Фото: Pixabay

21 жовтня у вантажному парку станції Слобідка Одеської залізниці вбило струмом 14-річного підлітка.

Його 16-річний товариш з опіками перебуває в лікарні.

Трагічна подія в селі Слобідка сталася о першій ночі, коли троє неповнолітніх, повертаючись з парку відпочинку, щоб скоротити шлях, вирішили піти через вантажний парк залізниці.

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Згодом двоє з них заради розваги полізли на вагон, де їх уразило струмом.

Наймолодший – 14-річний хлопець – загинув на місці, його 16-річний товариш наразі перебуває з опіками в лікарні.

17-річний хлопець, який стояв поряд, не постраждав.

Натомість місцеві рятувальники, яких так само, як і поліцейських, про випадок на залізниці сповістили медики швидкої допомоги, стверджують, що важкі травми дістав не лише 16-річний хлопець, а й 17-річний.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.

Джерело: Нацполіція, ДСНС
Залізниця, Нацполіція, Одеська область, смерть від струму, швидка допомога
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