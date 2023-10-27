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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Севастополе подорвался противоминный корабль Владимир Козицкий

Корабель Володимир Козицький

В Севастополе подорвался противоминный корабль проекта 23040Г Владимир Козицкий.

Об этом сообщает местный Telegram-канал Крымский ветер.

Чрезвычайное событие, по свидетельствам очевидцев, произошло на внешнем рейде Севастопольской бухты, где корабль курсировал последние несколько дней.

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Местные предполагают, что глухой взрыв с мощной вибрацией, который днем 26 октября почувствовали люди в центре Севастополя и в районе Стрелковой бухты, был следствием подрыва Владимира Козицкого.

По их словам, после того как из машинного отделения судна повалил дым, буксир оттащил его в сторону Стрелковой бухты.

– Задача этого нового разведывательного гидрографического противоминного корабля проекта 23040Г Владимир Козицкий – поиск морских мин на дне. Судя по всему, он нашел, что искал, – насмехаются над случившимся администраторы канала Крымский ветер.

Полномасштабная война в Украине длится уже 611-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Крымский ветер

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Фото: Крымский ветер

Севастополь, флот РФ
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Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

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