У Севастополі підірвався протимінний корабель Владимир Козицкий
У Севастополі підірвався протимінний корабель проєкту 23040Г Владимир Козицкий.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Крымский ветер.
Надзвичайна подія, за свідченнями очевидців, сталась на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де корабель курсував упродовж кількох днів.
Місцеві припускають, що глухий вибух із потужною вібрацією, який удень 26 жовтня відчули люди в центрі Севастополя та в районі Стрілецької бухти, і був наслідком підриву Владимира Козицкого.
За їхніми словами, після того як із машинного відділення судна повалив дим, буксир відтягнув його в бік Стрілецької бухти.
– Завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040Г Владимир Козицкий – пошук морських мін на дні. Очевидно, він знайшов, що шукав, – кепкують з події адміністратори каналу Крымский ветер.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 611-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Крымский ветер
Фото: Крымский ветер
Завантаження
Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк