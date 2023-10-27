У Севастополі підірвався протимінний корабель Владимир Козицкий

У Севастополі підірвався протимінний корабель проєкту 23040Г Владимир Козицкий.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Крымский ветер.

Надзвичайна подія, за свідченнями очевидців, сталась на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де корабель курсував упродовж кількох днів.

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Місцеві припускають, що глухий вибух із потужною вібрацією, який удень 26 жовтня відчули люди в центрі Севастополя та в районі Стрілецької бухти, і був наслідком підриву Владимира Козицкого.

За їхніми словами, після того як із машинного відділення судна повалив дим, буксир відтягнув його в бік Стрілецької бухти.

– Завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040Г Владимир Козицкий – пошук морських мін на дні. Очевидно, він знайшов, що шукав, – кепкують з події адміністратори каналу Крымский ветер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 611-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Крымский ветер

Фото: Крымский ветер

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