В Одесской области прогремели взрывы: сообщают о прилете

В воскресенье, 5 ноября, в Одесской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Как сообщают в мониторинговых пабликах в области работало ПВО, впрочем есть попадания в прибрежном Черноморске.

Цель врага – гражданское судоходство

Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, враг попал в объект портовой инфраструктуры под Одессой.

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– К сожалению, в Одесском районе есть попадание в объект инфраструктуры. Ранения получили три сотрудника. Повреждено админздание. Кроме того, из-за взрывной волны в окрестных домах выбило стекла и окна, – написал он в своем Telegram.

Напомним, накануне российские войска атаковали Полтавскую область.

По информации областной военной администрации, пострадали люди, среди них двое детей, еще одна женщина погибла.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 620-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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