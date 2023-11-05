В Одесской области прогремели взрывы: сообщают о прилете
В воскресенье, 5 ноября, в Одесской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Как сообщают в мониторинговых пабликах в области работало ПВО, впрочем есть попадания в прибрежном Черноморске.
Цель врага – гражданское судоходство
Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, враг попал в объект портовой инфраструктуры под Одессой.
– К сожалению, в Одесском районе есть попадание в объект инфраструктуры. Ранения получили три сотрудника. Повреждено админздание. Кроме того, из-за взрывной волны в окрестных домах выбило стекла и окна, – написал он в своем Telegram.
Напомним, накануне российские войска атаковали Полтавскую область.
По информации областной военной администрации, пострадали люди, среди них двое детей, еще одна женщина погибла.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 620-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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