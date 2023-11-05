На Одещині пролунали вибухи: повідомляють про приліт
У неділю, 5 листопада, на Одещині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Як повідомляють у моніторингових пабліках в області працювало ППО, втім є влучання у прибережному Чорноморську.
Ціль ворога – цивільне судноплавство
Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, ворог поцілив в об’єкт портової інфраструктури під Одесою.
– На жаль, в Одеському районі є влучання в об’єкт інфраструктури. Поранення отримали три співробітники. Пошкоджено адмінбудівлю. Крім того, через вибухову хвилю у навколишніх будинках вибило шибки та вікна, – написав він у своєму Telegram.
Нагадаємо, напередодні російські війська атакували Полтавську область.
За інформацією обласної військової адміністрації, постраждали люди, серед них двоє дітей, ще одна жінка загинула.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 620-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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