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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Одещині пролунали вибухи: повідомляють про приліт

вибух
Фото: Getty Images

У неділю, 5 листопада, на Одещині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Як повідомляють у моніторингових пабліках в області працювало ППО, втім є влучання у прибережному Чорноморську.

Ціль ворога – цивільне судноплавство

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, ворог поцілив в об’єкт портової інфраструктури під Одесою.

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– На жаль, в Одеському районі є влучання в об’єкт інфраструктури. Поранення отримали три співробітники. Пошкоджено адмінбудівлю. Крім того, через вибухову хвилю у навколишніх будинках вибило шибки та вікна, – написав він у своєму Telegram.

Нагадаємо, напередодні російські війська атакували Полтавську область.

За інформацією обласної військової адміністрації, постраждали люди, серед них двоє дітей, ще одна жінка загинула.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 620-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

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