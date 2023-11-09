На Киевщине восьмиклассники разбили вагон электрички
В Киевской области подростки разбили вагон электрички Яготин — Киев: с детьми и их родителями уже общается полиция.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Инцидент произошел еще 28 октября на перегоне Борисполь — Барышевка около 22:00, вблизи города Борисполь.
Однако только накануне в соцсетях появилось видео, на котором видно, как подростки ломают окно и три сиденья в вагоне электрички №6922 Яготин — Киев. Кстати, сиденья подростки выбросили в окно.
Полицейские Бориспольского отделения оперативно установили детей. Это ученики лицея в Бориспольском районе 2008-2009 годов рождения. Дети вместе с родителями и преподавателями приглашены для составления материала.
В Укрзализныце надеются, что причастные к вандализму полностью компенсируют повреждения, а подросткам это станет уроком на будущее.
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