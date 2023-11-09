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На Киевщине восьмиклассники разбили вагон электрички

На Киевщине восьмиклассники разбили вагон электрички
Фото: Pixabay

В Киевской области подростки разбили вагон электрички Яготин — Киев: с детьми и их родителями уже общается полиция.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Инцидент произошел еще 28 октября на перегоне Борисполь — Барышевка около 22:00, вблизи города Борисполь.

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Однако только накануне в соцсетях появилось видео, на котором видно, как подростки ломают окно и три сиденья в вагоне электрички №6922 Яготин — Киев. Кстати, сиденья подростки выбросили в окно.

Полицейские Бориспольского отделения оперативно установили детей. Это ученики лицея в Бориспольском районе 2008-2009 годов рождения. Дети вместе с родителями и преподавателями приглашены для составления материала.

В Укрзализныце надеются, что причастные к вандализму полностью компенсируют повреждения, а подросткам это станет уроком на будущее.

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Электричка, поїзд, Укрзализныця
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