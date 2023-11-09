Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Київщині восьмикласники розтрощили вагон електрички
На Київщині підлітки розтрощили вагон електрички Яготин – Київ: з дітьми та їхніми батьками вже спілкується поліція.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Інцидент стався ще 28 жовтня на перегоні Бориспіль – Баришівка близько 22:00, поблизу міста Бориспіль.
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Проте лише напередодні у соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як підлітки ламають вікно та три сидіння в вагоні електрички №6922 Яготин – Київ. До речі, сидіння підлітки викинули у вікно.
Поліціянти Бориспільського відділку оперативно встановили дітей. Це учні ліцею в Бориспільському районі 2008-2009 років народження. Діти разом із батьками та викладачами запрошені для складання матеріалу.
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В Укрзалізниці сподіваються, що причетні до вандалізму повністю компенсують пошкодження, а підліткам це стане уроком на майбутнє.
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