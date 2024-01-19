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В Днепре избили известного актера: что об этом известно и что говорят в полиции

В Днепре избили известного актера: что об этом известно и что говорят в полиции

В Днепре избили известного украинского актера Николая Лемешко. Что об этом говорит сам он и в полиции, а также как инцидент прокомментировал директор театра — читайте в материале.

Что известно об инциденте

17 января в Днепре актера Черниговского драмтеатра Николая Лемешко, который вместе с труппой был на гастролях в этом городе, ударили по лицу. К инциденту якобы причастен директор академического театра оперы и балета Константин Пинчук.

Известно, что в городе актеры должны были сыграть спектакль в Днепровском драмтеатре.

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Перед началом они собирались выгрузить весь реквизит и занести его в помещение. Подъехать к внутреннему двору театра автобус не мог из-за перекрытого заезда, поэтому пришлось выкладывать костюмы и другие вещи прямо у центрального входа. Однако впоследствии подъехал директор Днепровского драмтеатра, который в грубой форме потребовал отогнать автобус.

— Из машины вышли два человека — директор театра и неизвестный мужчина. В грубой форме требовали отогнать автобус и остановить процесс выгрузки. Когда их требования не были выполнены, директор, опять же в грубой форме, попросил Николая Лемешко позвать водителя. Николай сообщил, что мы физически не можем отогнать автобус, потому что проезд заблокирован другими машинами, — говорится в сообщении Черниговского драмтеатра.

Сам актер рассказал следующее:

— Просто какой-то человек подъехал во время разгрузки. Начал управлять. Сначала попросил: “Ты можешь отъехать на два метра вперед автобусом, чтобы я мог проехать?” Я сказал: “Я здесь ни при чем, идите к водителю”. На что он наехал на меня: “Найди мне его, быстро”. На что я ему ответил: “Сейчас, разбежался”.

После своих слов актер Николай Лемешко получил удар в лицо. На место была вызвана полиция. Правоохранители уже начали расследование по факту избиения актера.

В Днепре избили известного актера: что об этом известно и что говорят в полиции
Фото: Чернігівський драмтеатр
В Днепре избили известного актера: что об этом известно и что говорят в полиции
Фото: Чернігівський драмтеатр
В Днепре избили известного актера: что об этом известно и что говорят в полиции
В Днепре избили известного актера: что об этом известно и что говорят в полиции

Актер рассказал, что инцидент видела театральная труппа, а также свидетель. Протокол полиция и следователь оформляли на директора театра Пинчука, однако его на месте происшествия в тот момент уже не было. Как уточнил Лемешко, директор Днепровской оперы запарковал свое авто и уехал на другой машине в неизвестном направлении.

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Что говорят в полиции

В полиции Днепропетровской области сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по статье 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

Николая Лемешко избили в Днепре: что об этом известно

Фото: Чернігівський драмтеатр

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен, — Ред.) или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Что рассказал директор театра

В комментарии для УП.Культура директор Днепровской оперы Константин Пинчук отрицал все обвинения:

— Буду звонить директору Черниговского театра, разбираться. Я думаю, что придется мне искать адвоката и на директора, на Черниговский театр, подавать в суд за клевету.

К слову, в декабре во Львовской области избили первокурсников одного из училищ.

Фото: Чернігівський драмтеатр

Источник: Суспільне
Днепр, Избиение, Полиция
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