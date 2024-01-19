В Днепре избили известного актера: что об этом известно и что говорят в полиции

В Днепре избили известного украинского актера Николая Лемешко. Что об этом говорит сам он и в полиции, а также как инцидент прокомментировал директор театра — читайте в материале.

Что известно об инциденте

17 января в Днепре актера Черниговского драмтеатра Николая Лемешко, который вместе с труппой был на гастролях в этом городе, ударили по лицу. К инциденту якобы причастен директор академического театра оперы и балета Константин Пинчук.

Известно, что в городе актеры должны были сыграть спектакль в Днепровском драмтеатре.

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Перед началом они собирались выгрузить весь реквизит и занести его в помещение. Подъехать к внутреннему двору театра автобус не мог из-за перекрытого заезда, поэтому пришлось выкладывать костюмы и другие вещи прямо у центрального входа. Однако впоследствии подъехал директор Днепровского драмтеатра, который в грубой форме потребовал отогнать автобус.

— Из машины вышли два человека — директор театра и неизвестный мужчина. В грубой форме требовали отогнать автобус и остановить процесс выгрузки. Когда их требования не были выполнены, директор, опять же в грубой форме, попросил Николая Лемешко позвать водителя. Николай сообщил, что мы физически не можем отогнать автобус, потому что проезд заблокирован другими машинами, — говорится в сообщении Черниговского драмтеатра.

Сам актер рассказал следующее:

— Просто какой-то человек подъехал во время разгрузки. Начал управлять. Сначала попросил: “Ты можешь отъехать на два метра вперед автобусом, чтобы я мог проехать?” Я сказал: “Я здесь ни при чем, идите к водителю”. На что он наехал на меня: “Найди мне его, быстро”. На что я ему ответил: “Сейчас, разбежался”.

После своих слов актер Николай Лемешко получил удар в лицо. На место была вызвана полиция. Правоохранители уже начали расследование по факту избиения актера.

Актер рассказал, что инцидент видела театральная труппа, а также свидетель. Протокол полиция и следователь оформляли на директора театра Пинчука, однако его на месте происшествия в тот момент уже не было. Как уточнил Лемешко, директор Днепровской оперы запарковал свое авто и уехал на другой машине в неизвестном направлении.

Что говорят в полиции

В полиции Днепропетровской области сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по статье 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен, — Ред.) или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Что рассказал директор театра

В комментарии для УП.Культура директор Днепровской оперы Константин Пинчук отрицал все обвинения:

— Буду звонить директору Черниговского театра, разбираться. Я думаю, что придется мне искать адвоката и на директора, на Черниговский театр, подавать в суд за клевету.

К слову, в декабре во Львовской области избили первокурсников одного из училищ.

Фото: Чернігівський драмтеатр

Источник : Суспільне

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