У Дніпрі побили відомого актора: що про це відомо та що кажуть у поліції

У Дніпрі побили відомого українського актора Миколу Лемешка. Що про це каже сам він та у поліції, а також як інцидент прокоментував директор театру – читайте у матеріалі.

Що відомо про інцидент

17 січня у Дніпрі актора Чернігівського драмтеатру Миколу Лемешка, який разом з трупою був на гастролях у цьому місті, вдарили по обличчю. До інциденту начебто причетний директор академічного театру опери та балету Костянтин Пінчук.

Відомо, що у місті актори повинні були зіграти виставу у Дніпровському драмтеатрі.

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Перед початком вони мали вивантажити весь реквізит і занести його до приміщення. Під’їхати до внутрішнього двору театру автобус не міг через перекритий заїзд, тож довелося викладати костюми та інші речі просто біля центрального входу. Однак згодом під’їхав директор Дніпровського драмтеатру, який у грубій формі почав вимагати відігнати автобус.

– З машини вийшли дві людини – директор театру та невідомий чоловік. У грубій формі вимагали відігнати автобус і зупинити процес вивантаження. Коли їхні вимоги не були виконані, директор, знову ж таки у грубій формі, попросив Миколу Лемешка покликати водія. Микола повідомив, що ми фізично не можемо відігнати автобус, бо проїзд заблокований іншими автівками, – йдеться у повідомленні Чернігівського драмтеатру.

Сам актор розповів наступне:

– Просто якийсь чоловік під’їхав під час розвантаження. Почав керувати. Спочатку попросив: «Ты можеш отъехать на два метра вперёд автобусом, чтобы я мог проехать?» Кажу: «Я тут ні до чого йдіть до водія». На що він наїхав на мене: «Найди мне его, быстро». На що я йому відповів: “Зараз, розбігся”.

Після своїх слів актор Микола Лемешко отримав удар в обличчя. На місце була викликана поліція. Правоохоронці вже почали розслідування за фактом побиття актора.

Актор розповів, що інцидент бачила театральна трупа, а також свідок. Протокол поліція та слідчий оформлювали на директора театру Пінчука, проте його на місці події в той момент вже не було. Як уточнив Лемешко, директор Дніпровської опери запаркував своє авто та поїхав на іншій машині в невідомому напрямку.

Що кажуть у поліції

У поліції Дніпропетровської області повідомили, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень, — Ред.) або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Що розповів директор театру

У коментарі для УП.Культура директор Дніпровської опери Костянтин Пінчук заперечив усі звинувачення:

– Буду телефонувати директору Чернігівського театру, розбиратися. Я думаю, що прийдеться мені шукати адвоката і на директора, на Чернігівський театр, подавати в суд за наклеп.

До речі, у грудні минулого року на Львівщині побили першокурсників одного з училищ.

Фото: Чернігівський драмтеатр

Джерело : Суспільне

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