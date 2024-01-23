Уничтожены 21 ракету из 41, не вся баллистика достигла целей – Воздушные силы

23 января российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

Всего оккупанты выпустили 41 ракету (большинство из них атакуют по баллистической траектории):

четыре зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 (из Белгородской области в направлении Харьковщины);

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ.) – все 15 уничтожены ;

; восемь ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22МЗ из Брянска и Орловской области в направлении Харьковщины и Сумщины;

12 баллистических ракет Искандер-М (район пусков – Белгородская и Воронежская области) – уничтожено пять ;

; две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Белгородская область РФ) – уничтожена одна.

В конце концов, противовоздушная оборона уничтожила 21 ракету.

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– Важно, что не все вражеские ракеты, атакующие по баллистической траектории, достигли своих целей, – отмечают в Воздушный силах ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 699-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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