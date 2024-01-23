Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Війна може закінчитися на умовах Києва у 2024-му: аналітики назвали три складові
У Кіровоградській області потонули двоє дітей: з річки дістали 8-річного хлопчика
Втеча на швидкості та побиття: на Закарпатті подружжя намагалося “прорвати” кордон
У центрі Запоріжжя чоловік застрелив жінку, а потім скоїв самогубство
Мобілізація поліцейських може вплинути на криміногенну ситуацію в Україні – голова НПУ
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищено 21 ракету із 41, не вся балістика досягла цілей – Повітряні сили

ППО, протиповітряна оборона

23 січня російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Загалом окупанти випустили 41 ракету (більшість із них атакують по балістичній траєкторії):

  • чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 (із Бєлгородської області в напрямку Харківщини);
  • 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ.) – усі 15 знищено;
  • вісім ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22МЗ із Брянська та Орловської області в напрямку Харківщини та Сумщини;
  • 12 балістичних ракет Іскандер-М (район пусків – Бєлгородська та Воронезька області) – знищено п’ять;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область РФ) – знищено одну.

Зрештою протиповітряна оборона знищила 21 ракету.

Зараз дивляться

– Важливо, що не всі ворожі ракети, які атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей, – наголошують у Повітряних силах ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Може нести до шести ракет: що відомо про російський бомбардувальник Ту-95
Знищено 21 ракету із 41, не вся балістика досягла цілей – Повітряні сили
Ракетна атака на Київщину: горить парковка, пошкоджено будинки, троє поранених
Знищено 21 ракету із 41, не вся балістика досягла цілей – Повітряні сили
Масована атака РФ. Одну з крилатих ракет знищили з кулемета – Наєв
Знищено 21 ракету із 41, не вся балістика досягла цілей – Повітряні сили
Ракетна атака на Київ: горять автівки та квартири, 18 поранених киян
Знищено 21 ракету із 41, не вся балістика досягла цілей – Повітряні сили
Продовжуються активні бої. Наступні кілька місяців критично важливі для України – Кірбі
Джон Кірбі

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь