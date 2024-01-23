Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Знищено 21 ракету із 41, не вся балістика досягла цілей – Повітряні сили
23 січня російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.
Загалом окупанти випустили 41 ракету (більшість із них атакують по балістичній траєкторії):
- чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 (із Бєлгородської області в напрямку Харківщини);
- 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ.) – усі 15 знищено;
- вісім ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22МЗ із Брянська та Орловської області в напрямку Харківщини та Сумщини;
- 12 балістичних ракет Іскандер-М (район пусків – Бєлгородська та Воронезька області) – знищено п’ять;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область РФ) – знищено одну.
Зрештою протиповітряна оборона знищила 21 ракету.
Зараз дивляться
– Важливо, що не всі ворожі ракети, які атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей, – наголошують у Повітряних силах ЗСУ.
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