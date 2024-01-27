Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине

Утром 27 января в Сумской области вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла 54-летнего брата и его 68-летнюю сестру.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Владимир Артюх.

Что известно о расстреле брата с сестрой в Сумской области

Брат с сестрой проживали в селе Андреевка Хотинской общины, что в пятикилометровой приграничной зоне.

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Огонь по автомобилю, в котором из одного села в другое ехали брат и сестра, оккупанты открыли сегодня утром.

И водитель, и его сестра погибли.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела.

Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), осуществляет Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Сумская ОВА, Офис генпрокурора

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