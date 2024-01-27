Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Утром 27 января в Сумской области вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла 54-летнего брата и его 68-летнюю сестру.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Владимир Артюх.
Что известно о расстреле брата с сестрой в Сумской области
Брат с сестрой проживали в селе Андреевка Хотинской общины, что в пятикилометровой приграничной зоне.
Огонь по автомобилю, в котором из одного села в другое ехали брат и сестра, оккупанты открыли сегодня утром.
И водитель, и его сестра погибли.
Прокуроры совместно с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела.
Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), осуществляет Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Сумская ОВА, Офис генпрокурора