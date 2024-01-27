Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині

Уранці 27 січня в Сумській області ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла 54-річного брата та його 68-річну сестру.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Що відомо про розстріл брата з сестрою на Сумщині

Брат із сестрою проживали в селі Андріївка Хотінської громади, що в п’ятикілометровій прикордонній зоні.

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Вогонь по автівці, в якій з одного села до іншого їхали брат та сестра, окупанти відкрили сьогодні вранці.

І водій, і його сестра загинули.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) здійснює Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сумська ОВА, Офіс генпрокурора

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