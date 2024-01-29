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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Харьковщине два дня подряд убивали мужчин во время застолья: убийц задержали

убивство
Фото: Нацполиция

На Харьковщине, в селе Малиновка Барвенковской общины нашли мертвыми двух мужчин.

Как рассказал руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, убийства произошли в разные дни.

Что известно об убийствах на Харьковщине

В одном из домов отец и сын принимали гостей. Мужчины выпили и поссорились. Началась драка.

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— Толкались, бились ногами и руками, кусались. Второй участник конфликта, 57-летний уроженец Полтавщины. Именно он схватил стул и начал забивать жертву. Но многочисленных травм оказалось недостаточно — когда избитый уже перестал сопротивляться, мужчина нашел ручную пилу и перерезал ему горло, — рассказал Болвинов.

Отмечается, что все произошло поздно вечером, хозяева дома без лишних вопросов помогли вымыть от следов крови кухню, все вместе вынесли тело на улицу и продолжили банкет.

На утро компания таки решила спрятать труп — его вытащили в соседний двор, где никто не жил, и сбросили в подвал сарая.

А уже на следующий день отец с сыном — хозяева дома, и двое их гостей продолжили посиделки. Поздно вечером к этой компании пришел еще один гость — сосед, который жил напротив. Мужчины снова выпивали и снова поссорились. А во время драки тот самый 57-летний полтавчанин схватил уже другой стул и ударил соседа по голове.

— Уже без сознания жертву он продолжил забивать топором по шее и голове. Тогда подключился второй участник застолья — он несколько раз в грудь ударил жертву ножом и перерезал горло, — добавил руководитель следственного управления полиции Харьковщины.

Тело этой жертвы уже далеко прятать не стали — вынесли за дом и забросали хламом.

Все четверо надеялись, что никто не узнает и им удастся избежать наказания. Хозяева снова отмыли кухню и, вероятно, планировали продолжать застолье.

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Но случайно тело первой жертвы в своем подвале нашла владелица дома. Женщина не появлялась там около года, а когда приехала, то сразу сообщила в полицию о страшной находке.

Второго убитого под кучей мусора и старых матрасов нашли уже полицейские, когда работали на месте преступления.

Наказание для убийц

Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса и сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

Нападавшим грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или до пожизненного заключения.

Источник: Нацполиция
Нацполиция, убивство, Харьковская область
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