На Харківщині два дні поспіль вбивали чоловіків під час застілля: убивць затримали

На Харківщині, у селі Малинівка Барвінківської громади знайшли мертвими двох чоловіків.

Як розповів керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, вбивства сталися в різні дні.

Що відомо про вбивства на Харківщині

В одному з будинків батько та син приймали гостей. Чоловіки випили та посварилися. Розпочалася бійка.

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– Штовхалися, билися ногами та руками, кусалися. Другий учасник конфлікту, 57-річний уродженець Полтавщини. Саме він схопив стільця та почав забивати жертву. Але численних травм виявилося недостатньо – коли побитий вже перестав пручатися, чоловік знайшов ручну пилку та перерізав йому горло, – розповів Болвінов.

Зазначається, що все сталося пізно ввечері, господарі будинку без зайвих запитань допомогли вимити від слідів крові кухню, всі разом винесли тіло на вулицю та продовжили банкет.

На ранок компанія таки вирішила сховати труп – його витягли на сусіднє подвір’я, де ніхто не жив, та скинули до підвалу сараю.

А вже наступного дня батько з сином – господарі будинку, та двоє їхніх гостей продовжили посиденьки. Пізно ввечері до цієї компанії прийшов ще один гість – сусід, який жив навпроти. Чоловіки знову випивали й знову посварилися. А під час бійки той самий 57-річний полтавчанин схопив вже іншого стільця і вдарив сусіда по голові.

– Вже непритомну жертву він продовжив забивати сокирою по шиї та голові. Тоді підключився другий учасник застілля – він декілька разів у груди вдарив жертву ножем та перерізав горло, – додав керівник слідчого управління поліції Харківщини.

Тіло цієї жертви вже далеко ховати не стали – винесли за будинок та закидали непотребом.

Всі четверо сподівалися, що ніхто не дізнається і їм вдасться уникнути покарання. Господарі знову відмили кухню та, ймовірно, планували продовжувати застілля.

Але випадково тіло першої жертви у своєму підвалі знайшла власниця будинку. Жінка не з’являлася там близько року, а коли приїхала, то одразу повідомила до поліції про страшну знахідку.

Другого вбитого під купою сміття та старих матраців знайшли вже поліцейські, коли працювали на місці злочину.

Покарання для убивць

Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Нападникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або до довічного ув’язнення.

Джерело : Нацполіція

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