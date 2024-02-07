Взрыв в Дрогобыче 7 февраля: вражеская ракета попала в промышленный объект

В городе Дрогобыч, что к югу от Львова, во время массированной ракетной атаки раздались взрывы.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, крылатые ракеты маневрировали между Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областями. Ракета, которая летела в сторону границы с Польшей, изменила курс в направлении Львова.

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Обновлено в 12:24. Впоследствии Максим Козицкий сообщил, что в Дрогобыче после попадания ракеты пожар на промышленном объекте потушили. По информации ГСЧС, повреждены крыша на площади 500 кв. м и мусоровоз. Люди не пострадали. Информация еще может обновляться.

Кроме того, наши силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет. Поврежденных объектов — также.

По словам Максима Козицкого, в одном из сел Николаевской общины Стрыйского района в поле в 400 м от жилых домов обнаружили обломки сбитой ракеты. Он отметил, что ракета не сдетонировала. На место выехали взрывотехники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 714-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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