Взрыв в Дрогобыче 7 февраля: вражеская ракета попала в промышленный объект
В городе Дрогобыч, что к югу от Львова, во время массированной ракетной атаки раздались взрывы.
Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
По его словам, крылатые ракеты маневрировали между Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областями. Ракета, которая летела в сторону границы с Польшей, изменила курс в направлении Львова.
Обновлено в 12:24. Впоследствии Максим Козицкий сообщил, что в Дрогобыче после попадания ракеты пожар на промышленном объекте потушили. По информации ГСЧС, повреждены крыша на площади 500 кв. м и мусоровоз. Люди не пострадали. Информация еще может обновляться.
Кроме того, наши силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет. Поврежденных объектов — также.
По словам Максима Козицкого, в одном из сел Николаевской общины Стрыйского района в поле в 400 м от жилых домов обнаружили обломки сбитой ракеты. Он отметил, что ракета не сдетонировала. На место выехали взрывотехники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 714-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.