Вибух у Дрогобичі 7 лютого: ворожа ракета влучила у промисловий об’єкт

У місті Дрогобич, що на південь від Львова, під час масованої ракетної атаки пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, крилаті ракети маневрували між Львівською, Тернопільською та Івано-Франківською областями. Ракета, яка летіла в бік кордону з Польщею, змінила курс у напрямку Львова.

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Оновлено о 12:24. Згодом Максим Козицький повідомив, що у Дрогобичі після влучання ракети пожежу на промисловому обʼєкті загасили. За інформацією ДСНС, пошкоджені дах на площі 500 кв. м та сміттєвоз. Люди не постраждали. Інформація ще може оновлюватися.

Крім того, наші сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих немає. Пошкоджених об’єктів – також.

За словами Максима Козицького, в одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі за 400 м від житлових будинків виявили уламки збитої ракети. Він зауважив, що ракета не здетонувала. На місце виїхали вибухотехніки.



Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

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