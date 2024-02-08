Обстрел Украины Шахедами 8 февраля: уничтожены 11 из 17 дронов

В ночь на 8 февраля российские военные обстреляли Украину 17 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.

Об этом в утренней сводке сообщили Воздушные силы ВСУ.

Что известно об обстреле Украины Шахедами 8 февраля

Обстрел Украины Шахедами в ночь на 8 февраля длился более пяти часов.

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Для удара по украинским регионам россияне применили 17 дронов.

Запускали их захватчики из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В конце концов противовоздушная оборона уничтожила 11 вражеских БпЛА:

пять – в Одесской области;

три – в Николаевской области;

два – в Винницкой области;

один – в Днепропетровской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: КОС ВСУ

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