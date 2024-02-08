Обстрел Украины Шахедами 8 февраля: уничтожены 11 из 17 дронов
В ночь на 8 февраля российские военные обстреляли Украину 17 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.
Об этом в утренней сводке сообщили Воздушные силы ВСУ.
Что известно об обстреле Украины Шахедами 8 февраля
Обстрел Украины Шахедами в ночь на 8 февраля длился более пяти часов.
Для удара по украинским регионам россияне применили 17 дронов.
Запускали их захватчики из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму.
К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В конце концов противовоздушная оборона уничтожила 11 вражеских БпЛА:
- пять – в Одесской области;
- три – в Николаевской области;
- два – в Винницкой области;
- один – в Днепропетровской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: КОС ВСУ