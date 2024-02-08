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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл України Шахедами 8 лютого: знищено 11 із 17 дронів

ППО, протиповітряна оборона

Уночі проти 8 лютого російські військові обстріляли Україну 17 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Про це в ранковому зведенні повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про обстріл України Шахедами 8 лютого

Обстріл України Шахедами вночі проти 8 лютого тривав понад п’ять годин.

Зараз дивляться

Для удару по українських регіонах росіяни застосували 17 дронів.

Запускали їх загарбники з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Зрештою протиповітряна оборона знищила 11 ворожих БпЛА:

  • п’ять – в Одеській області;
  • три – у Миколаївській області;
  • два – у Вінницькій області;
  • один – у Дніпропетровській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: КОС ЗСУ

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