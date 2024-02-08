Обстріл України Шахедами 8 лютого: знищено 11 із 17 дронів
Уночі проти 8 лютого російські військові обстріляли Україну 17 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.
Про це в ранковому зведенні повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про обстріл України Шахедами 8 лютого
Обстріл України Шахедами вночі проти 8 лютого тривав понад п’ять годин.
Для удару по українських регіонах росіяни застосували 17 дронів.
Запускали їх загарбники з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Зрештою протиповітряна оборона знищила 11 ворожих БпЛА:
- п’ять – в Одеській області;
- три – у Миколаївській області;
- два – у Вінницькій області;
- один – у Дніпропетровській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: КОС ЗСУ