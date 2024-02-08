Обстрел Винницкой области дронами 8 февраля: вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте
В ночь на 8 февраля российские войска обстреливали дронами Винницкую область.
Об этом говорится в утренней сводке Сил обороны Юга Украины.
Детали обстрела Винницкой области дронами 8 февраля
Силы противовоздушной обороны при обстреле Винницкой области дронами 8 февраля уничтожили два ударных беспилотника Shahed-136/131.
Однако обломки сбитых БпЛА повлекли за собой пожар на одном из инфраструктурных объектов.
Огонь удалось локализовать.
В данный момент спасатели завершают работы по ликвидации.
Пострадавших нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.