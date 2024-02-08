Обстрел Винницкой области дронами 8 февраля: вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте

В ночь на 8 февраля российские войска обстреливали дронами Винницкую область.

Об этом говорится в утренней сводке Сил обороны Юга Украины.

Детали обстрела Винницкой области дронами 8 февраля

Силы противовоздушной обороны при обстреле Винницкой области дронами 8 февраля уничтожили два ударных беспилотника Shahed-136/131.

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Однако обломки сбитых БпЛА повлекли за собой пожар на одном из инфраструктурных объектов.

Огонь удалось локализовать.

В данный момент спасатели завершают работы по ликвидации.

Пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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