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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл Вінниччини дронами 8 лютого: спалахнула пожежа на інфраструктурному об’єкті

ППО, протиповітряна оборона

Уночі проти 8 лютого російські війська обстрілювали дронами Вінницьку область.

Про це йдеться в ранковому зведенні Сил оборони Півдня України.

Деталі обстрілу Вінницької області дронами 8 лютого

Сили протиповітряної оборони під час обстрілу Вінницької області дронами 8 лютого знищили два ударних безпілотники Shahed-136/131.

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Однак уламки збитих БпЛА спричинили пожежу на одному з інфраструктурних об’єктів.

Вогонь вдалося локалізувати.

Наразі вогнеборці завершують роботи з ліквідації.

Постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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