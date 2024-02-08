Обстріл Вінниччини дронами 8 лютого: спалахнула пожежа на інфраструктурному об’єкті
Уночі проти 8 лютого російські війська обстрілювали дронами Вінницьку область.
Про це йдеться в ранковому зведенні Сил оборони Півдня України.
Деталі обстрілу Вінницької області дронами 8 лютого
Сили протиповітряної оборони під час обстрілу Вінницької області дронами 8 лютого знищили два ударних безпілотники Shahed-136/131.
Однак уламки збитих БпЛА спричинили пожежу на одному з інфраструктурних об’єктів.
Вогонь вдалося локалізувати.
Наразі вогнеборці завершують роботи з ліквідації.
Постраждалих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.