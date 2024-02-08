В Кривом Роге слышали взрыв — предварительно, это работа ПВО

В Кривом Роге на Днепропетровщине сообщают о взрыве в четверг, 8 февраля, после объявления воздушной тревоги.

Что известно о взрыве в Кривом Роге 8 февраля

Некоторые Telegram-каналы пишут, что это следствие работы сил украинской ПВО по вражеской российской ракете X-59.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в направлении Кривого Рога движется управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59.

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Вскоре после звуков взрыва объявили об отбое воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: КОС ВСУ

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