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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Кривому Розі чули вибух – попередньо, це робота ППО

ППО, протиповітряна оборона

У Кривому Розі на Дніпропетровщині повідомляють про вибух у четвер, 8 лютого, після оголошення повітряної тривоги.

Що відомо про вибух у Кривому Розі 8 лютого

Деякі Telegram-канали пишуть, що це наслідок роботи сил української ППО по ворожій російській ракеті X-59.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у напрямку Кривого Рогу рухається керована авіаційна ракета, імовірно Х-59.

Зараз дивляться

Невдовзі після звуків вибуху оголосили про відбій повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: КОС ЗСУ

Війна в Україні, Кривий Ріг
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