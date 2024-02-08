У Кривому Розі чули вибух – попередньо, це робота ППО
У Кривому Розі на Дніпропетровщині повідомляють про вибух у четвер, 8 лютого, після оголошення повітряної тривоги.
Що відомо про вибух у Кривому Розі 8 лютого
Деякі Telegram-канали пишуть, що це наслідок роботи сил української ППО по ворожій російській ракеті X-59.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у напрямку Кривого Рогу рухається керована авіаційна ракета, імовірно Х-59.
Невдовзі після звуків вибуху оголосили про відбій повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: КОС ЗСУ