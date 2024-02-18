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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ атаковала Славянск и Краматорск: есть погибшая, под завалами остаются люди

РФ атаковала Славянск и Краматорск: есть погибшая, под завалами остаются люди
РФ атаковала Славянск и Краматорск: есть погибшая, под завалами остаются люди
РФ атаковала Славянск и Краматорск: есть погибшая, под завалами остаются люди
РФ атаковала Славянск и Краматорск: есть погибшая, под завалами остаются люди

Российские войска атаковали города Славянск и Краматорск Донецкой области, в результате чего есть разрушения и могут быть пострадавшие.

Обстрел Краматорска 17 февраля

По информации Донецкой области, российские войска обстреляли Краматорск тремя ракетами, в результате чего есть попадания по промышленной зоне и частному сектору.

Сначала в ОВА заявили, что вероятно, под завалами одного из домов находится семья из четырех человек. Среди них — двое подростков в возрасте 14 и 16 лет. Позже в ОВА добавили, что под руинами может оставаться три человека.

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Вскоре стало известно об одном погибшем человеке в Краматорске. Спасатели вытащили из-под завалов тело женщины 1977 года рождения. Там отметили, что вероятно, еще два человека находятся под завалами. Спасательная операция продолжается.

В результате ракетной атаки по Краматорску, по информации военной администрации, разрушены два и повреждены еще 23 дома.

Представители городской администрации опрашивают местных жителей, чтобы оперативно удовлетворить насущные потребности. В ОВА отметили, что прежде всего речь идет о стройматериалах для перекрытия поврежденных домов.

В то же время на месте обстрела Краматорска 17 февраля работает полиция, представители областной и районной администраций.

Атака по Славянску 17 февраля

В Донецкой ОВА сообщили, что в Славянске снаряд попал в школу. По предварительной информации, под завалами может быть один человек.

На местах ударов в Славянске работают представители власти, полицейские и спасатели.

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Источник: Донецкая ОВА

Война в Украине, Донецкая область, Краматорск, Ракетные удары России, ракетний удар, Слов'янськ
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