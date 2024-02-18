РФ атаковала Славянск и Краматорск: есть погибшая, под завалами остаются люди
Российские войска атаковали города Славянск и Краматорск Донецкой области, в результате чего есть разрушения и могут быть пострадавшие.
Обстрел Краматорска 17 февраля
По информации Донецкой области, российские войска обстреляли Краматорск тремя ракетами, в результате чего есть попадания по промышленной зоне и частному сектору.
Сначала в ОВА заявили, что вероятно, под завалами одного из домов находится семья из четырех человек. Среди них — двое подростков в возрасте 14 и 16 лет. Позже в ОВА добавили, что под руинами может оставаться три человека.
Вскоре стало известно об одном погибшем человеке в Краматорске. Спасатели вытащили из-под завалов тело женщины 1977 года рождения. Там отметили, что вероятно, еще два человека находятся под завалами. Спасательная операция продолжается.
В результате ракетной атаки по Краматорску, по информации военной администрации, разрушены два и повреждены еще 23 дома.
Представители городской администрации опрашивают местных жителей, чтобы оперативно удовлетворить насущные потребности. В ОВА отметили, что прежде всего речь идет о стройматериалах для перекрытия поврежденных домов.
В то же время на месте обстрела Краматорска 17 февраля работает полиция, представители областной и районной администраций.
Атака по Славянску 17 февраля
В Донецкой ОВА сообщили, что в Славянске снаряд попал в школу. По предварительной информации, под завалами может быть один человек.
На местах ударов в Славянске работают представители власти, полицейские и спасатели.
Источник: Донецкая ОВА