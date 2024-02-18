Обстріл Слов’янська і Краматорська: є загиблі, зруйновано житлові будинки і школу

Російські війська атакували міста Слов’янськ і Краматорськ Донецької області, внаслідок чого є руйнування і загиблі.

Наразі відомо про двох загиблих у Краматорську. А в Слов’янську під завалами школи може перебувати чоловік.

Обстріл Краматорська 17 лютого

За інформацією Донецької області, російські війська обстріляли Краматорськ трьома ракетами, внаслідок чого є влучання по промисловій зоні та приватному сектору.

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Оновлено о 23:50. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка. За оперативною інформацією, під руїнами досі перебуває одна людина.

Раніше рятувальники змогли дістати з-під завалів у Краматорську тіло жінки 1977 року народження.

Оновлено о 22:45. Спочатку в ОВА заявили, що ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває родина з чотирьох людей. Серед них – двоє підлітків віком 14 і 16 років. Пізніше в ОВА додали, що під руїнами можуть залишатися люди.

Внаслідок ракетної атаки по Краматорську, за інформацією військової адміністрації, зруйновано два та пошкоджено ще 23 будинки.

Представники міської адміністрації опитують місцевих жителів, щоб оперативно задовольнити нагальні потреби. В ОВА зазначили, що передусім йдеться про будматеріали для перекриття пошкоджених будинків.

Водночас на місці обстрілу Краматорська 17 лютого працює поліція, представники обласної та районної адміністрацій.

Атака по Слов’янську 17 лютого

У Донецькій ОВА повідомили, що у Слов’янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

На місцях ударів у Слов’янську працюють представники влади, поліцейські та рятувальники.

Джерело: Донецька ОВА

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