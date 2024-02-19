Был духовником Сальдо: СБУ заочно объявила о подозрении архимандриту УПЦ МП

Бывшему настоятелю одного из соборов Херсонской епархии УПЦ МП Алексею, который скрывается на левобережье региона, инкриминируют государственную измену и пособничество государству-агрессору.

Что известно о деле архимандрита УПЦ МП

По данным СБУ, после захвата Херсона он поддержал российских захватчиков и попал в ближайшее окружение гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо, став его духовником.

Архимандрит приглашал его на богослужения, а во время проповедей благословлял проведение незаконного референдума о “присоединении” Херсонщины к РФ.

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Также Алексей лично обращался к патриарху Кириллу с просьбой включить его собор в приход РПЦ.

За переход на сторону оккупантов они передали его собору захваченные территории Укртелекома и местных бизнесменов в центре Херсона.

Его также пригласили в Кремль для участия в “церемонии включения” временно захваченных регионов Украины в состав РФ, которая состоялась в сентябре 2022 года.

Перед освобождением Херсона клирик вместе с оккупантами бежал на левый берег, где стал секретарем так называемой Скадовской епархии РПЦ.

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