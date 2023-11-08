Сальдо заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену и коллаборационизм

Коллаборанта РФ и бывшего Херсонского городского главу Владимира Сальдо заочно приговорили за государственную измену к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

Об этом говорится в сообщении Малиновского районного суда Одессы. Сальдо признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них:

государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ);

коллаборационная деятельность (ч. 5 ст. 111-1 УКУ);

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 1 ст. 436-2 УКУ).

По решению суда, Сальдо назначено наказание по совокупности уголовных преступлений до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на 15 лет. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляции.

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Источник: Малиновский районный суд Одессы

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