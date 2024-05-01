Взрывы в Одессе 30 апреля: удар баллистикой убил трех человек, поврежден офис омбудсмена

Громкие взрывы в Одессе 30 апреля стали следствием удара по городу баллистическими ракетами из оккупированного Крыма.

Обновлено 1 мая в 14:29. В результате атаки три человека погибли, еще трое ранены.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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Взрывы в Одессе 30 апреля: что известно

После взрывов в Одессе 30 апреля пострадали жилые дома, административные здания, медицинские и учебные заведения.

В частности, среди поврежденных зданий – представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

– На тот момент, к счастью, в помещении не было ни работников, ни заявителей, поэтому никто не травмировался, – отмечает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Для возобновления работы представительства, отмечает Дмитрий Лубинец, понадобится время, поэтому пока просит людей обращаться по телефону +38 (097) 346-08-28.

К слову, это уже четвертое представительство омбудсмена, которое подвергается разрушениям во время атак РФ.

До этого от обстрелов оккупантов пострадали представительства в Харькове, Виннице и Херсоне.

Взрывы в Одессе 30 апреля: что говорят в мэрии и силах обороны Юга

Мэр Одессы Геннадий Труханов отмечает: у врага начались “сакральные даты”, поэтому уже дважды подряд запускал по городу баллистику.

По этой причине мэр призывает людей максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно перемещаться в безопасные места.

Сейчас, добавляют в Силах обороны Юга Украины, в городе продолжаются контрдиверсионные меры для поиска и установление возможных приспешников российских террористов.

Одесса на карте

Взрывы в Одессе 29 апреля

Днем 1 мая количество погибших от взрывов в Одессе 29 апреля, ставших следствием удара баллистической ракетой с кассетным боеприпасом, возросло до шести.

Раненых – 30.

22 из них находятся в больнице, в частности в крайне тяжелом состоянии — четырехлетняя девочка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 798-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Геннадий Труханов, Олег Кипер, Дмитрий Лубинец, Силы обороны Юга Украины

Фото: Геннадий Труханов

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