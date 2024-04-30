Взрывы в Одессе 29 апреля: количество погибших выросло до пяти
Число жертв ракетного удара по Одессе 29 апреля возросло до пяти — в больнице скончался мужчина 1960 года рождения.
Об этом сообщил Олег Кипер, начальник Одесской областной военной администрации.
Взрывы в Одессе 29 апреля
По его словам, в больницах Одессы находятся 23 пострадавших. В тяжелом состоянии восемь человек, из них четыре — в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка.
Наши врачи стараются делать все возможное, отметил Олег Кипер.
А еще сегодня в Одессе и области объявлен траур по погибшим.
Пуски баллистических ракет по Одессе
Взрывы в Одессе стали результатом запуска Россией баллистических ракет, по всему региону была объявлена воздушная тревога.
По предварительным данным, ракету сбила украинская ПВО.
В результате атаки в городе произошел пожар, загорелось 600 кв. м в частном имении президента Национального университета Одесская юридическая академия Сергея Кивалова у моря.
Сам скандальный экснардеп также пострадал и был госпитализирован.
Взрывы в Одессе – жертвы и пострадавшие
Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о 32 пострадавших в результате ракетной атаки, из них 25 человек были госпитализированы, в том числе двое детей и беременная женщина. Девочка, которой еще не исполнилось пяти лет, в крайне тяжелом состоянии.
Поначалу было известно о двух погибших, однако это количество возросло. В результате пожара в доме Кивалова тоже погиб человек.
Всего от ракетного обстрела РФ погибло четыре человека: три женщины и один мужчина.
Также известно, что от удара погибла собака, которую в момент обстрела выгуливала хозяйка,
Имеются повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы.
Актуальная карта тревог 29 апреля
Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова