Число жертв ракетного удара по Одессе 29 апреля возросло до пяти — в больнице скончался мужчина 1960 года рождения.

Об этом сообщил Олег Кипер, начальник Одесской областной военной администрации.

Взрывы в Одессе 29 апреля

По его словам, в больницах Одессы находятся 23 пострадавших. В тяжелом состоянии восемь человек, из них четыре — в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка.

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Наши врачи стараются делать все возможное, отметил Олег Кипер.

А еще сегодня в Одессе и области объявлен траур по погибшим.

Пуски баллистических ракет по Одессе

Взрывы в Одессе стали результатом запуска Россией баллистических ракет, по всему региону была объявлена воздушная тревога.

По предварительным данным, ракету сбила украинская ПВО.

В результате атаки в городе произошел пожар, загорелось 600 кв. м в частном имении президента Национального университета Одесская юридическая академия Сергея Кивалова у моря.

Сам скандальный экснардеп также пострадал и был госпитализирован.

Взрывы в Одессе – жертвы и пострадавшие

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о 32 пострадавших в результате ракетной атаки, из них 25 человек были госпитализированы, в том числе двое детей и беременная женщина. Девочка, которой еще не исполнилось пяти лет, в крайне тяжелом состоянии.

Поначалу было известно о двух погибших, однако это количество возросло. В результате пожара в доме Кивалова тоже погиб человек.

Всего от ракетного обстрела РФ погибло четыре человека: три женщины и один мужчина.

Также известно, что от удара погибла собака, которую в момент обстрела выгуливала хозяйка,

Имеются повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы.

Актуальная карта тревог 29 апреля

Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова

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