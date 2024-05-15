Взрывы в Крыму 15 мая: оккупанты жалуются на массированную атаку на Севастополь

Взрывы в Крыму 15 мая начали греметь ориентировочно в 02:00 ночи.

Из-за “бавовны” на час даже перекрывали движение транспорта незаконно построенным Керченским мостом.

Взрывы в Крыму 15 мая: что известно

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, едва прозвучали взрывы в Крыму 15 мая, заявил о работе оккупационной противовоздушной обороны.

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Еще через пол часа Развожаев отчитался о сбитых ракетах над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.

Около трех ночи гауляйтер сообщил об отраженной массированной атаке на Севастополь.

По его словам, спасатели якобы ликвидировали возгорание от осколков в районе села Полюшко.

Нашли обломки якобы сбитой ракеты и в районе улицы Федоровской.

Севастополь, аэродром Бельбек и Полюшко на карте

Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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