Вибухи в Криму 15 травня: окупанти скаржаться на масовану атаку на Севастополь

Вибухи в Криму 15 травня почали гриміти орієнтовно о 02:00 ночі.

Через “бавовну” на годину навіть перекривали рух транспорту незаконно збудованим Керченським мостом.

Вибухи в Криму 15 травня: що відомо

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, щойно пролунали вибухи в Криму 15 травня, заявив про роботу окупаційної протиповітряної оборони.

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Ще за пів години Развожаєв відзвітував про збиті ракети над акваторією та в районі аеродрому Бельбек.

Близько третьої ночі гауляйтер повідомив про відбиту масовану атаку на Севастополь.

За його словами, рятувальники начебто ліквідували займання від осколків у районі села Полюшко.

Знайшли уламки нібито збитої ракети й у районі вулиці Федорівської.

Севастополь, аеродром Бельбек і Полюшко на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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