Вибухи в Криму 15 травня: окупанти скаржаться на масовану атаку на Севастополь
Вибухи в Криму 15 травня почали гриміти орієнтовно о 02:00 ночі.
Через “бавовну” на годину навіть перекривали рух транспорту незаконно збудованим Керченським мостом.
Вибухи в Криму 15 травня: що відомо
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, щойно пролунали вибухи в Криму 15 травня, заявив про роботу окупаційної протиповітряної оборони.
Ще за пів години Развожаєв відзвітував про збиті ракети над акваторією та в районі аеродрому Бельбек.
Близько третьої ночі гауляйтер повідомив про відбиту масовану атаку на Севастополь.
За його словами, рятувальники начебто ліквідували займання від осколків у районі села Полюшко.
Знайшли уламки нібито збитої ракети й у районі вулиці Федорівської.
Севастополь, аеродром Бельбек і Полюшко на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.
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