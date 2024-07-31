Подозревают в похищении человека: судью на Днепропетровщине отстранили от должности
Высший совет правосудия отстранил от должности судью Хозяйственного суда Днепропетровской области, подозреваемого в организации похищения своего бизнес-партнера.
Что известно о деле судьи
Ранее этому судье объявлено о подозрении в покушении на похищение человека и организацию незаконного лишения свободы (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
По данным ГБР, нарушая закон, одновременно с выполнением судейских обязанностей подозреваемый решил заняться предпринимательской деятельностью.
Он нашел себе партнера, на которого зарегистрировал сельскохозяйственное предприятие на территории Сумской области.
Агропредприятие постепенно расширялось, деньги в его развитие вкладывал и партнер судьи.
Впоследствии судья решил лишить своего партнера права собственности на сельскохозяйственную технику и вообще убрать из агрофирмы. Но тот безвозмездно не захотел отходить от дел.
Поэтому подозреваемый заказал представителям криминалитета похищение напарника. За $17 тыс. они должны были лишить свободы и заставить подписать документы о переходе права собственности на имущество хозяйства.
Все противоправные действия судьи задокументировали работники ГБР, также подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с применением электронного средства контроля.