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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Підозрюють у викраденні людини: суддю на Дніпропетровщині відсторонили від посади

Суддю на Дніпропетровщині підозрюють у викраденні людини
Фото: ДБР

Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю Господарського суду Дніпропетровської області, підозрюваного в організації викрадення свого бізнес-партнера.

Що відомо про справу судді

Раніше цьому судді оголошено про підозру у замаху на викрадення людини та організацію незаконного позбавлення волі (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Зараз дивляться

За даними ДБР, порушуючи закон, одночасно з виконанням суддівських обов’язків підозрюваний вирішив зайняти підприємницькою діяльністю.

Він знайшов собі партнера, на якого зареєстрував сільськогосподарське підприємство на території Сумської області.

Агропідприємство поступово розширювалось, гроші в його розвиток вкладав і партнер судді.

Згодом суддя вирішив позбавити свого партнера права власності на сільськогосподарську техніку і взагалі прибрати з агрофірми. Але той безоплатно не захотів відходити від справ.

Тому підозрюваний замовив представникам криміналітету викрадення напарника. За $17 тис. вони мали позбавити волі та змусити підписати документи про перехід права власності на майно господарства.

Усі протиправні дії судді задокументували працівники ДБР, також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

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Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора
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