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Юлия Захарченко, редактор ленты

В России уничтожен самолет Су-30СМ на аэродроме Ростов-на-Дону—Центральный

Літак Су-30СМ
Фото: Getty Images

В России уничтожен вражеский тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ на аэродроме Ростов-на-Дону—Центральный.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как самолет Су-30СМ сгорел в России — подробности

По информации ГУР Минобороны, на территории аэродрома Ростов-на-Дону-Центральный вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель российских войск Су-30СМ с бортовым номером 35.

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Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета оценивается в $50 млн, отмечают в Главном управлении разведки.

— Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России. Растет масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, — говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки напомнили, что будет справедливое возмездие за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа.

Истребитель Су-30СМ — что известно о самолете

По данным из открытых источников, многоцелевой истребитель Су-30СМ — это самолет с планером Су-30МКИ(М), предназначенный для Военно-воздушных сил Российской Федерации.

Утверждается, что самолет Су-30СМ оборудован некоторым иностранным оснащением, например, индикатором на лобовом стекле.

Эти истребители изначально были предназначены для сопровождения российских штурмовиков и стратегических бомбардировщиков. Также вражеские самолеты Су-30СМ осуществляли мощные удары по наземным целям, в частности в Украине.

Это уже не первый случай ликвидации вражеских самолетов украинскими воинами. В частности, в сентябре 2024 года спецподразделение ГУР Минобороны уничтожило российский истребитель Су-30СМ над Черным морем.

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Источник: ГУР
аеродром, Война в Украине, літаки РФ, Разведка, Росія
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