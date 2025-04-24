У Росії знищено літак Су-30СМ на аеродромі Ростов-на-Дону—Центральний

У Росії знищено ворожий важкий багатоцільовий винищувач Су-30СМ на аеродромі Ростов-на-Дону—Центральний.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як літак Су-30СМ згорів у Росії – подробиці

За інформацією ГУР Міноборони, на території аеродрому Ростов-на-Дону—Центральний спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач російських військ Су-30СМ із бортовим номером 35.

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Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака оцінюється у $50 млн, зазначають у Головному управлінні розвідки.

– Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму в Росії. Зростає масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, – йдеться у повідомленні.

У Головному управлінні розвідки нагадали, що буде справедлива відплата за кожен воєнний злочин, здійснений проти українського народу.

Винищувач Су-30СМ – що відомо про літак

За даними з відкритих джерел, багатоцільовий винищувач Су-30СМ — це літак з планером Су-30МКІ(М), призначений для Військово-повітряних сил Російської Федерації.

Стверджується, що літак Су-30СМ обладнаний деяким іноземним обладнанням, наприклад, індикатором на лобовому склі.

Ці винищувачі спочатку були призначені для супроводу російських штурмовиків і стратегічних бомбардувальників. Також ворожі літаки Су-30СМ здійснювали потужні удари по наземних цілях, зокрема в Україні.

Це вже не перший випадок ліквідації ворожих літаків українськими воїнами. Зокрема, у вересні 2024 року спецпідрозділ ГУР Міноборони знищив російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем.

Джерело : ГУР

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