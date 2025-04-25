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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

Бойцы ССО уничтожили на Курщине взвод КНДР — детали операции

Бійці ЗСУ - аеророзвідка
Фото: Getty Images

Бойцы 6 полка Рейнджер Сил специальных операций ВСУ провели успешную операцию, ликвидировав взвод КНДР в ближнем бою.

Миссия выполнена

Успешную операцию провели восемь рейнджеров, которые при поддержке разведывательных дронов заняли выгодные огневые позиции на дистанции прямого поражения.

Несмотря на численное преимущество противника (25 человек), украинские спецназовцы начали ближний бой и сохранили инициативу до завершения.

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Таким образом украинцы не дали целому взводу из КНДР шансов. А после выполнения задачи группа рейнджеров отошла без потерь.

По соображениям безопасности информацию и видео об операции, состоявшейся в марте, решили обнародовать только в этом месяце.

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Війна в Україні

Джерело: Силы специальных операций ВСУ

Война в Украине, Операция, ССО, українські військові
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