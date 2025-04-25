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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Бійці ССО знищили на Курщині взвод КНДР – деталі операції

Бійці ЗСУ - аеророзвідка
Фото: Getty Images

Бійці 6 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію, ліквідувавши взвод КНДР у ближньому бою.

Місію виконано

Успішну операцію провели вісім рейнджерів, які за підтримки розвідувальних дронів зайняли вигідні вогневі позиції на дистанції прямого ураження.

Незважаючи на чисельну перевагу противника (25 осіб), українські спецпризначенці розпочали ближній бій та зберегли ініціативу до його завершення.

Зараз дивляться

Таким чином українці не дали цілому взводу з КНДР шансів. Після виконання завдання група рейнджерів відійшла без втрат.

З міркувань безпеки інформацію та відео про операцію, що відбулася у березні, вирішили оприлюднити лише цього місяця.

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Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Війна в Україні, Операція, ССО, українські військові
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